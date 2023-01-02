Отключения света в Украине будут происходить до конца отопительного сезона - министр энергетики
Отключения электроэнергии в Украине будут происходить до конца отопительного сезона из-за "значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии". Однако графики должны быть контролируемыми.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Основная наша цель - сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения - соблюдали графики отключений", - сказал он.
Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что веерные отключения электроэнергии в Одессе могут быть до весны.
Между тем, сегодня в Киеве ввели экстренные отключения света из-за повреждения объекта энергосистемы.
Также сообщалось, что во Львовской и Черкасской областях свет не выключат до самого вечера, а потом введут почасовые графики.
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