Отключения электроэнергии в Украине будут происходить до конца отопительного сезона из-за "значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии". Однако графики должны быть контролируемыми.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Основная наша цель - сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения - соблюдали графики отключений", - сказал он.

Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что веерные отключения электроэнергии в Одессе могут быть до весны.

Между тем, сегодня в Киеве ввели экстренные отключения света из-за повреждения объекта энергосистемы.

Также сообщалось, что во Львовской и Черкасской областях свет не выключат до самого вечера, а потом введут почасовые графики.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.