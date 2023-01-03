В декабре отток украинцев из Польши был самым большим за последние месяцы. Такую обратную волну миграции эксперты отметили на фоне энергетического кризиса в Украине.

Об этом пишет ukrayina.pl.

По наблюдениям заместителя директора Польского экономического института Анджея Кубисяка, это была самая большая волна возвращения в Украину с лета. Украинцы едут домой, несмотря на то, что в Украине энергетический кризис, который, как прогнозировали, повлечет за собой новую волну беженцев в страны ЕС.

"Декабрь оказался месяцем с наибольшим количеством пересечений границы в сторону Украины после завершения летних отпусков. Вероятно, это был эффект Рождества и Нового года, ведь конец года был временем наибольшего трафика на границе и рекордного результата – 39,9 тысячи выездов в Украину за сутки" , – написал Анджей Кубисяк в Twitter.

По его словам, в декабре был больший отток из Польши, чем приток новых людей. "Это еще раз подтверждает, что энергетический кризис в Украине не повлек за собой новую волну миграции", – отметил он.

1 января трафик на границе был самым низким с 24 февраля. В первый день 2023 года из Украины выехали 13 тысяч человек, прибыли в страну – 9 тысяч граждан Украины.

Напомним, в Польше находятся 950 тысяч беженцев из Украины.

Накануне новогодних праздников пограничники предупредили об автомобильных очередях на границе с Польшей.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.