В Украине утром 27 декабря на границе с Польшей образовались автомобильные очереди по той причине, что перед новогодне-рождественскими праздниками в страну продолжает прибывать больше людей, чем уезжать из нее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

"По состоянию на 10:00 27 декабря пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме. В течение предыдущих суток количество граждан, уезжающих в Украину превысило количество выезжающих. Сегодня утром зафиксированы очереди из легковых автомобилей в направлении выезда в Польшу", - отметили пограничники.

Как указали ГПСУ, еще в полдень перед пунктами пропуска на границе с Польшей ожидали до 560 автомобилей. Больше всего в "Устилуге" - 150.

К утру значительно уменьшилось скопление грузовиков перед пунктами пропуска на границе с Польшей. В "Раве-Русской" по состоянию на 10 часов остановилось 400 грузовиков, в "Устилуге" – 100. Количество грузовиков со стороны Польши также уменьшилось. Только в пунктах пропуска "Грушев" и "Устилуг" ожидали по состоянию на 10 часов 20 и 40 автомобилей соответственно.

Также "Страна" писала, что в пятницу поезда из Польши в Украину шли с задержкой до 7 часов.

Ранее "Страна" писала о самых загруженных пунктах пропуска на границе Украины и Польши.

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