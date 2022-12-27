С 1 января 2023 года тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис "Укрпочты" (международный сервис экспресс-доставки) будут снижены на 75%.

Об этом сообщает пресс-служба компании в своем телеграм-канале.

Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и для корпоративных клиентов.

В компании рассказали, что с января EMS-отправление весом до одного килограмма из Украины в Польшу будет стоить 6 долларов, весом до 10 кг - около 8,85 долларов, а до 20 кг - до $12,5.

Также "Укрпочта" напомнила, что почта Польши в начале октября на 75% снизила тарифы на доставку EMS-отправлений в Украину.

Ранее мы писали, что в июне "Укрпочта" повысила стоимость доставки посылок. Отправка весом до одного килограмма в пределах Украины подорожала с 31 до 35 гривен. Доставка посылки весом до 15 кг - с 65 до 75 гривен. Кроме того, на 14% выросла стоимость услуги "Документы".

Также сообщалось, как будет работать "Новая почта" на новогодние праздники.

"Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.