Логистическая компания "Новая Почта" запустила сервис в собственном приложении, позволяющий передать право на получение посылки другому человеку.

Как сообщили в компании, через мобильное приложение "Нова Пошта" теперь можно предоставить право человеку, которому вы доверяете, получить посылку за вас и оплатить ее, в случае необходимости.

Сервис бесплатный и действует исключительно для получения отправлений в почтомате и отделении с объявленной стоимостью до 30 тыс. грн.

Человек, которому предоставили разрешение на получение посылки получит пуш-сообщение в своем мобильном приложении "Нова Пошта" автоматически. Если у доверенного лица не установлено мобильное приложение компании, то оно получит сообщение на телефон в Viber или SMS.

Право на получение посылки также можно отменить.

Заказать сервис "Другой получатель" может только изначальный получатель отправления и только через мобильное приложение "Нова Пошта".

При этом, если посылка заказана "Лично в руки", то сменить получателя невозможно.

Напомним, в июле "Новая почта" подняла тарифы на международную доставку.

В апреле "Новая почта" закрыла все отделения в Донецкой области.

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