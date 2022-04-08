С завтрашнего дня, 9 апреля, "Новая почта" закрывает свои отделения в Донецкой области. Последний день их работы - сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сегодня в отделениях будут выдавать посылки, которые уже прибыли. Принимать отправления не будут.

Как предупреждают в компании, лучше забрать посылки пораньше, потому что пятница - короткий день.

Напомним, россияне готовят наступление в Донецкой и Луганской областях.

Также сообщалось, глава Офиса президента заявил о приближении ключевой битвы за Донбасс и заявил, что она определит дальнейший ход войны.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.