На украинско-польской границе все пункты пропуска по состоянию на 17.00 субботы, 24 декабря, возобновили работу в штатном режиме.

Об этом сообщил заместитель начальника штаба Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук. Его заявление опубликовано в Telegram пресс-центром Государственной пограничной службы Украины.

По словам Матвийчука, сейчас самыми загруженными пунктами пропуска являются "Устилуг", "Рава-Русская" и "Краковец" на выезде из Украины, а на въезде в Украину – "Устилуг", "Краковец" и "Шегини".

Напомним, в Госпогранслужбе сегодня информировали, что из-за сбоев в работе общегосударственной системы регулирования движения "Шлях" грузовики и автобусы 24 декабря временно не пропускали через украинскую границу.

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Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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