Польша с начала полномасштабного вторжения России помогает Украине сохранить объекты культурного наследия и готова принять на период войны у себя культурные ценности из Украины.

Об этом в эфире Польского радио сообщил заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин.

"Мы имеем подготовленные склады в библиотеках и в архивах музеев, которые готовы принять подвижные коллекции, если украинцы примут решение об их вывозе", - сказал Селлин.

По словам польского замминистра, на сегодняшний день украинцы предпочитают перемещать культурные ценности в более безопасные места в пределах страны.

"Однако известно, что этих более безопасных мест не так много в Украине, поскольку российские бомбардировки касаются всей территории Украины", - отметил Селлин.

По словам Селлина, Польша активно помогает Украине сохранить объекты культурного наследия, в частности, поставляя материалы для защиты от взрывов и пожаров памятников, фасадов домов, костелов, музеев и т.д.

Также он рассказал, что из Львовской картинной галереи вывезены на хранение в Польшу картины художника Яцека Мальчевского, они сегодня выставлены для осмотра в залах Национального музея в Познани.

"Мы также помогаем украинцам проводить инвентаризацию уничтоженных культурных объектов. Есть много уничтоженных сакральных объектов. Мы будем помогать украинцам восстанавливать эти объекты, когда война завершится", - добавил замминистра культуры Польши.

Напомним, в Минкульте назвали, сколько культурных памятников в Украине пострадали из-за войны.

Также мы рассказали, что министр культуры Ткаченко призвал исключить произведения российских композиторов из репертуара украинских и мировых исполнителей.