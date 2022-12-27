Национальный банк Украины 29 декабря 2022 года вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 500 гривен, посвященную 300-летию со дня рождения выдающегося украинского философа, богослова, поэта, музыканта, педагога - Григория Сковороды.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

У этой банкноты важное отличие от других банкнот того же номинала - на ее лицевой стороне нанесена символика к празднованию 300-летия Сковороды.

На ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесен трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской официальную символику к празднованию 300-летия со дня рождения Григория Сковороды - "Мир Сковороды".

Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона банкноты (от светло-зеленого до темно-зеленого).

Цена памятной банкноты в конверте - 541 грн., в сувенирной упаковке - 554 грн. Тираж - 50 000 штук.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели в оборот памятная монета, посвященная ВМС Украины.

Также мы писали, что в украинских банках отмечают рост спроса населения на купюру в 1000 гривен и говорят о необходимости введения Нацбанком новых купюр номиналом в 2000 и 5000 гривен.