Полицейские вернули родителям юношу, сбежавшего из Польши в Украину к своей возлюбленной, которую он ни разу не видел.

Об этом сообщает в Facebook полиция Черкасской области.

"Инцидент произошел в семье жителей села Зализнячка Звенигородского района. В полицию обратились родители 17-летнего юноши. Они рассказали, что их сын учится в Польше. Никогда с ним не возникало проблем и его поведением родители всегда гордились. Но на днях между ними возникло недоразумение из-за незнакомки с Днепропетровщины.

Молодой человек познакомился с девушкой в компьютерной игре. Они ни разу не виделись и общались только через мессенджер. Парень настолько увлекся, что решил - для любви нет никаких границ. Он бросил учебу, сбежал от временных опекунов, заботящихся о несовершеннолетних гражданах Украины, находящихся в Польше без присмотра взрослых, ответственных за него в соответствии с польским законодательством, и уехал к любимой. Юноша не выходил на связь с родителями, которые волновались, чтобы с сыном ничего не случилось. Тогда они решили просить о помощи полицию. На несовершеннолетнего подали в розыск. Ориентировку послали всем нарядам и постам. В течение суток правоохранители установили, что парень пересек границу и автобусом следует в город Днепр, где его разыскали, и вернули домой.

По приезду ювенальные полицейские Звенигородщины провели с юношей профилактическую беседу. Он обещал в дальнейшем не разочаровывать родителей", - говорится в сообщении.

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