В последнее время в европейской прессе регулярно появляются скандальные истории, связанные с украинскими беженками.

Пишут о том, как украинки уводят из семей мужей. А кто-то даже выходит замуж за представителей европейской элиты.

"Страна" собрала самые громкие истории.

Полька застала мужа в трусах с украинкой

В Польше, куда бежало от войны больше всего украинцев, прогремела история о 31-летней херсончанке Татьяне, которая со скандалом отбила у 29-летней Анны ее мужа, 42-летнего Петра. В итоге полька оказалась на улице и пыталась наложить на себя руки.

Пара из Ольштына (город на севере Польши, в 100 км от границы с Россией) приютила в своей трехкомнатной квартире Татьяну и еще одну женщину, 55-летнюю киевлянку, которых они нашли в одной из групп беженцев в "Фейсбуке".

Анна из Ольштына (посередине) открыла двери своего доме Татьяне (в черном) и Ольге из Украины. Фото: Fakt pl

"Это было началом моего кошмара", - призналась Анна польскому изданию Fakt.pl.

В первый же вечер после приезда беженок Пётр предложил Татьяне выпить.

"Я была удивлена, потому что он никогда не пил. Я решила не вмешиваться. Через неделю муж снова поставил на стол спиртное. Вместе с Татьяной он выпивал по бутылке водки. И всё чаще муж стал меня критиковать, говорить, что от меня никакого толку, что я плохо одеваюсь, не накрашена, ничего дома не делаю. А он проводил с ней всё больше и больше времени. Помню, как-то за ужином я поправила Татьяне произношение, так он так накричал на меня за это", - вспоминает в беседе с Fakt уже бывшая супруга.

Однажды подозрения Анны оправдались - она вернулась раньше с работы и застукала мужа с украинкой в постели - они лежали в одних трусах и футболках, обнявшись. Женщина даже успела сделать фотографию.

Беженка из Украины уложила в постель мужа приютившей ее женщины. Фото: Fakt.pl

Доведённая до отчаяния, Анна пыталась покончить жизнь самоубийством, проглотив большое количество снотворного. Женщину спасли, после чего она обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье "Доведение до суицида". Однако в полиции женщине отказали. Анна подала на развод, а Татьяна тем временем живет с ее мужем, устроилась в супермаркет раскладывать товар.

"Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены. Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку", - рассказала она.

Анна говорит, что из-за украинки в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении.

Харьковчанка увела миллионера из Англии

Другая украинка, 39-летняя харьковчанка Мария Полончук соблазнила 52-летнего миллионера из Англии, уроженца Норвегии Хоконом Оверли.

Как писала Daily Mail, ради голубоглазой украинки богач бросил свою 46-летнюю жену Имоджин, с которой у них трое детей-школьников. Это произошло после того, как украинка со своими тремя сыновьями (12-летним Корнеем, 14-летним Максимом и 18-летним Григорием) от киевского фотографа Андрея Шелдунова переехала в особняк Оверли в графстве Суррее за 3 миллиона фунтов стерлингов.

Через несколько недель после приезда украинки миллионер сообщил семье, что "по-настоящему влюбился" и теперь будет жить вместе с Полончук. Оверли с украинкой переехали в другой дом, оставив поместье жене с детьми. Супруга миллионера, кстати, является председателем британского оркестра эпохи просвещения.

Миллионер из Англии Хокон Оверли ушел от жены к украинской беженке Марии Полончук, которую семья приютила в своем поместье. Фото: Daily Mail

До войны Мария с мужем 15 дет руководили киевской компанией Kontakt Media, а также написали книгу об украинской культуре и кулинарии. Супруг-фотограф часто снимал Марию, подписывая снимки "Маня". Семья раньше жила в Харькове, а незадолго до начала войны переехала в Киев.

Харьковчанка Мария. Фото: архив А. Шелдунова

Они часто проводили отпуска за границей, а их младший сын Корней учился игре на скрипке в специализированной музыкальной школе-интернате, выступал и выигрывал призы по всей Европе, а два года назад он даже играл перед мировыми лидерами в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

В Британии Корней уже выступал в Оксфорде, а старший сын Григорий позиционирует себя в социальных сетях как "лондонский фотограф, специализирующийся на образе жизни и портретах".

Мария с Андреем Шелдуновым. Фото: архив А. Шелдунова

Что касается Оверли, то он помимо бизнеса в сфере финансов и инвестиций, ведёт активную деятельность по продвижению в правительстве Британии идеи по оказанию поддержки украинским беженцам. Его состояние оценивают в 5 миллионов фунтов.

Ранее он владел кредитной компанией Wonga. Но пару лет назад Оверли обвиняли в "хищническом кредитовании", когда он соглашался на небольшие ссуды людям, по ним быстро росли астрономические процентные ставки, которые многие не смогли выплатить.

Клиенты все еще были должны фирме 400 миллионов фунтов, когда Wonga рухнула из-за потока требований о компенсации.

Сейчас Оверли является соучредителем Dawn Capital, которая позиционирует себя как крупнейший в Европе инвестор в области программного обеспечения для бизнеса.

Британец выгнал львовянку за пьянство и снова с ней сошелся

Другая громкая история тоже произошла в Британии - и украинка тоже увела мужа из семьи, правда, не миллионера, а намного скромнее - охранника из Западного Йоркшира.

Лав-стори 29-летнего Тони Гарнетт и 22-летней львовянки, айтишницы Софии Каркадым похожа на "Санта-Барбару". Всего через 10 дней после переезда беженки, в мае, Гарнетт бросил ради нее семью с двумя маленькими детьми, в октябре выгнал Каркадым, обвинив в пьянстве и попытке его зарезать, а теперь неожиданно снова сошелся с ней.

Гарнетт прожил с супругой, 28-летней Лорной десять лет, у них дочери 3 и 6 лет.

Лорна Гарнетт рассказала местной прессе, что София, по ее мнению, "с самого начала нацелилась на Тони, решила, что хочет его, и забрала его".

"Ее не заботило опустошение, которое осталось после этого. Все, что я знала, перевернулось с ног на голову в течение двух недель", - признавалась брошенная жена британца.

Охранник из Британии Гарнетт за 10 дней сошелся с беженкой Каркадым из Львова (на фото), которая поселилась у него и его жены дома. Фото: соцсети

Лорна рассказала журналистам, что у нее есть сомнения по поводу схемы предоставления жилья украинским беженцам, но она сочла правильным принять украинку, увидев в новостях про "ужасную" ситуацию в Украине.

"Я решила, что было бы правильно обеспечить крышу над головой человека и помочь ему, когда он отчаянно в этом нуждается. И вот как София отплатила мне за то, что я дала ей кров", - говорила она.

София же оправдывалась, что ей "понравился" Тони и у них своя "история любви".

Они вместе ходили в спортзал, а затем сблизились.

"Я понял, что мы находим предлоги, чтобы прикасаться друг к другу, это было очень кокетливо, но на этом этапе ничего больше не произошло. Хотя это было довольно невинно, у нас с женой начались разногласия", - делился Тони.

У британца - две дочки 3 и 6 лет. Фото: соцсети

По мере того как пара становилась все ближе и ближе, Лорна становилась "очень ревнивой", говорит Тони, и начала задаваться вопросом, почему София все время рядом с ее мужем.

"Атмосфера становилась очень плохой, и София сказала мне, что не знает, сможет ли она продолжать жить с нами при таких обстоятельствах, - говорил британец. – Лорна никогда не была в восторге от того, что в нашем доме будет беженка, потому что это означало, что девочки должны были переехать в одну комнат".

Ситуация достигла апогея после того, как громкая ссора между женщинами заставила Софию расплакаться и сказать, что она больше не может жить в одном доме с Лорной.

Гарнетт прожил 10 лет с соотечественницей Лорной. Фото: соцсети

Тони сказал, что "что-то внутри него щелкнуло", и он сказал Лорне: "Если она уйдет, уйду и я". Затем пара собрала чемоданы и перебралась к родителям Тони.

"Мне очень жаль, через что проходит Лорна, это была не ее вина, и это не было связано с чем-то, что она сделала неправильно. Мы никогда не собирались этого делать, это не было запланировано, и мы не хотели никого обидеть", - оправдывался потом Гарнетт.

Впрочем, идиллия продолжалась недолго. Вскоре Гарнетт выгнал Каркадым, предварительно вызвав полицию и обвинив девушку в злоупотреблении алкоголем, нападении с ножем и в том, что она мешает его отношениям с дочерьми. Львовянке пришлось вернуться в Украину, и, казалось, в этой мелодраме поставлена точка. Но внезапно пара снова сошлась.

Оказалось, после возвращения домой Каркадым и Гарнетт поддерживали связь по телефону, а недавно он сам приехал к ней в Украину. Охранник прилетел в Польшу, пересек границу с Украиной на автобусе и приехал в дом ее семьи в селе подо Львовом

Пара провела несколько недель с родителями и бабушкой Софии, которые готовили иностранному бойфренду Каркадым разносолы каждый день.

Британец приехал как раз во время российских ракетных обстрелов Львовской области и блэкаутов, и, решив, что "Украина - не лучшее место для жизни", пара быстро вернулась в Великобританию и живет в Йоркшире.

"Я думаю, что мы справимся. Она очень привлекательная женщина, и ей всегда есть о чем поговорить. Я хочу узнать ее получше, и на этот раз мы будем действовать медленнее", - признался Гарнетт Daily Mail.

И если осенью Тони сказал, что их отношения были "огромной ошибкой", то теперь уверяет, что "скучал по ней", и утверждает, что его гнев "утих".

"Она пообещала мне, что никогда больше не прикоснется к алкоголю, и с того дня, как я приехал в Украину, чтобы увидеть ее, она не притрагивалась к выпивке", - говорит Гарнетт.

Кстати, Гарнетт принял еще двух украинских беженцев, но они уже нашли другое место для проживания.

"Я рада, что он приехал в Украину, чтобы вернуть меня, и это показало мне, что он действительно заботится обо мне", - хвалится Каркадым.

Она сказала, что проблемы, которые у них были ранее, были из-за "напряжения" и "одиночества", которые она чувствовала после того, как оставила свою семью.

Гарнетт и Каркадым говорят, что уже планируют будущую свадьбу и совместных детей.

Тайная свадьба с пресс-секретарем президента Чехии

Есть истории и о том, как украинские беженки вступают в союз с представителями европейской политической элиты. Быстрой свадьбой закончился бурный роман уроженки Центральной Украины Анны и 43-летнего Иржи Овчачека - пресс-секретаря президента Чехии Милоша Земана.

Овчачек познакомился со своей избранницей, когда снял ей и ее шестилетнему сыну квартиру весной. Постепенно между ними проскочила искра, и он остался там.

"Мы просто чувствовали огромную близость и огромную любовь друг к другу. Мы очень счастливы", - признался Овчачек изданию Blesk.

Овчачек до встречи с украинкой был в отношениях, но не был женат. Пресс-секретарь Земана признается, что принял сына Анны как родного, и, если Бог пожелает, заведет с ней своих детей.

В СМИ появилось лишь одно фото со свадьбы пресс-секретаря Земана и украинской беженки Анны. Фото: Blesk

О самой украинке известно немного. По данным чешских СМИ, она ранее работала в местной администрации в Украине, а после бегства в Чехию устроилась в благотворительную организацию.

Сама свадьба была тайной, проходила в костеле Девы Марии в Забелицах недалеко от Праги, и на ней присутствовали только близкие друзья и родственники. Президент Земан дал им свое благословение, хотя и не пришел на венчание.

"Нам было важно, чтобы свадьба прошла в абсолютной тишине, в покое, чтобы нам там не устроили засаду журналисты. Я хочу защитить частную жизнь моей семьи", - говорит Овчачек.

СМИ пишут, что год назад пресс-секретарь Земана попал в неприятную историю - полиция доставила его в больницу сильно пьяным, после чего "он решил бросить пить".

В марте он планирует уйти с поста пресс-секретаря президента после 20 лет в журналистике и политике.

"Мне главное, чтобы я мог обеспечивать семью, платить за квартиру. Могу заняться чем-то другим в новой для себя сфере", - сказал Blesk Овчачек.

Али избил Алину в Германии

Но не всегда отношения приводят к счастливому итогу.

В Германии украинку, 36-летнюю Алину, которая вместе с 10-летней дочерью уехала после начала войны в Мюхельн, жестоко избил ее бойфренд - управляющий местного ресторана, ливанец Али.

Украинская беженка в Германии встречалась с управляющим ресторана из Ливана, который ее жестоко избил. Фото: Bild

Мужчина, с которым она сошлась вскоре после приезда и который казался ей вначале обаятельным и вежливым, изменился, по ее словам, после визита в Ливан, куда она отказалась его сопровождать.

Когда он вернулся, согласно полицейскому отчету, при встрече Али ударил Алину кулаком в лицо. После того, как она упала, ливанец, по версии следствия, начал бить её ногами по голове, а затем взял метлу и стал избивать женщину черенком, пишет Bild.

Алину после побоев оперировали три часа. Фото: Bild

В больнице ее оперировали в течение трех с половиной часов. Ливанец в свою очередь обвиняет украинку, что она его якобы обобрала и обратился к иском к ней, требуя компенсацию в 2 тысячи евро. На вопросы СМИ он отвечать отказался.