Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Тони Гарнетт бросил жену и двух детей и которую потом тоже бросил, возвращается на Родину.

Об этом сообщила Daily Mail.

22-летняя София Каркадым, все еще в слезах после разрыва с охранником Тони Гарнеттом, села на самолет домой в аэропорту Манчестера. Она едет в Украину через Польшу, говорится в публикации.

По данным издания, Каркадым провожал в аэропорту 30-летний Гарнетт, который разорвал их четырехмесячные отношения после того, как обвинил львовянку в том, что она неоднократно напивалась и ударила ножом кухонную стену в арендованном доме в Брэдфорде.

София же сказала, что надеялась, что Гарнетт передумает и возобновит отношения, вплоть до того момента, пока не села на рейс.

Летом британские СМИ писали, что 22-летняя Каркадым перенесла операцию на глазах, после которой частично потеряла зрение. Операцию назначили из-за глазной инфекции, перенесенной женщиной в Германии в мае этого года, когда она добиралась в британский Манчестер.

Как сообщала "Страна", в конце сентября Софию задержала полиция за "попытку выбить входную дверь" ее съемной квартиры, которую она арендовала с любовником.