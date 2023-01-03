Двадцати девяти украинским провайдерам передали батареи SBL, которые позволят им работать в течение 10-12 часов после отключения света, а пользователям - быть на связи с родными и знать последние новости.

Об этом сообщает Минцифры.

Всего передано 172 батареи SBL. Их получили провайдеры из всех областей Украины.

При распределении преимущество отдавалось Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областям. Это регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания, сообщает Минцифры.

Как писала "Страна", накануне Нового года Украина получила новую партию Starlink, которые отправятся в "Пункты несокрушимости", а также для поддержки медицинской и энергетической сфер.

Напомним, ранее Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.