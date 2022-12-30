Это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. Фото: Telegram

Украина получила новую партию Starlink. Уже сегодня они отправятся в "Пункты несокрушимости", а также для поддержки медицинской и энергетической сфер.

Об этом сообщаил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Премьер-министр подчеркнул, что очень важно чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря ни на что.

"Хочу поблагодарить братский польский народ, польское правительство и премьер-министра Матеуша Моравецкого за скорую помощь в кризисное время, которая без промедлений была оказана. Это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. И первая часть большой партии, которую мы ждем до конца января", - сообщил Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что команда правительства и Минцифры продолжают работать над тем, чтобы Украина оставалась на связи и работала даже в самые сложные времена.

Украина получила Starlink

новая партия Starlink

Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "на коленях" умолял американского миллиардера Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink.

Также мы сообщали, что Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink.

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