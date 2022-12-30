Украина получила новую партию Starlink. Уже сегодня они отправятся в "Пункты несокрушимости", а также для поддержки медицинской и энергетической сфер.

Об этом сообщаил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Премьер-министр подчеркнул, что очень важно чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря ни на что.

"Хочу поблагодарить братский польский народ, польское правительство и премьер-министра Матеуша Моравецкого за скорую помощь в кризисное время, которая без промедлений была оказана. Это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши. И первая часть большой партии, которую мы ждем до конца января", - сообщил Шмыгаль.

Также премьер-министр добавил, что команда правительства и Минцифры продолжают работать над тем, чтобы Украина оставалась на связи и работала даже в самые сложные времена.

Напомним, ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "на коленях" умолял американского миллиардера Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink.

Также мы сообщали, что Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink.