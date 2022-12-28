Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "на коленях" умолял американского миллиардера Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink.

Об этом Федоров сообщил в интервью Associated Press.

"Я просто стоял на коленях, умолял их начать работать в Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд", - сказал Федоров.

Он заявил, что Starlink очень важны для военных и гражданских задач. По мнению министра, спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, смогут обеспечить работу системы связи на Украине в случае блэкаута.

Ранее мы писали, что Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.