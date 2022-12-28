"Умолял на коленях". Глава Минцифры рассказал, как просил Маска поставить в Украину системы Starlink
Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что "на коленях" умолял американского миллиардера Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета Starlink.
Об этом Федоров сообщил в интервью Associated Press.
"Я просто стоял на коленях, умолял их начать работать в Украине, пообещал, что мы установим мировой рекорд", - сказал Федоров.
Он заявил, что Starlink очень важны для военных и гражданских задач. По мнению министра, спутниковые терминалы, подключенные к генераторам, смогут обеспечить работу системы связи на Украине в случае блэкаута.
Ранее мы писали, что Украина договорилась с Илоном Маском о поставках еще более 10 тысяч терминалов Starlink.
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