Во вторник, 27 сентября, киевляне сообщают о сбое в работе интернет-провайдера "Ланет".

Провайдер сообщает клиентам о массовых неполадках в сети. Сроки восстановления связи пока не известны.

"В настоящее время возникла массовая неполадка в сети. Наши сотрудники уточняют ситуацию. Постараемся наладить работу как можно быстрее. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в официальном сообщении провайдера.

Как писала "Страна", с конца марта в Украине вводили санкции против интернет-провайдеров, которые отказались блокировать российские медиаресурсы.

Ранее "Страна" писала, как провайдер "Триолан" подвергся хакерской атаке, пользователи временно остались без интернета.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.