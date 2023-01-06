Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

"Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - заявил Шмыгаль.

Также он напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится.

Напомним, "Укрэнерго" сообщила, что потребление электроэнергии в Украине третий день продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций.

Также мы писали, что данные украинской разведки свидетельствуют, что РФ готовится к новому массированному ракетному обстрелу Украины.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.