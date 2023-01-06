По состоянию на 6 января потребление электроэнергии в Украине третий день продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 08:00 до 23:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных отключений. В компании сообщили, что 5 января из-за превышения лимитов потребления в большинстве областей вводились аварийные отключения.

По данным "Укрэнерго", в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Однако уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое в настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в частности и самой мощной – Запорожской АЭС.

В "Укрэнерго" призывают украинцев разумно потреблять электроэнергию, пользоваться энергоемкими приборами поочередно, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и необходимость ограничения потребления.

Как писала "Страна", в Кабмине предупредили, что в Украине из-за отключений света подорожают продукты.

Также мы сообщали о том, что Киевская область вернулась к отключениям света, ДТЭК ввела новые плановые графики.