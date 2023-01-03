В Украине из-за теплой погоды, которая второй день подряд бьет рекорды, снизилось потребление электричества. Электростанции вырабатывают достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки.

Об этом 3 января сообщили в "Укрэнерго".

"Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями. Поэтому ограничения потребления до 14:00 не применяются", - сообщают в компании.

В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления, поэтому до областей доведены лимиты потребления на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

"Враг снова нанес удары по энергообъектам на востоке и юге страны. К сожалению, есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих военных разрешений", - рассказали в компании.

Напомним, губернатор Киевской области вчера заявил, что в регионе не применяются никакие отключения света. Он сообщил, что область снабжается электроэнергией в достаточном объеме.

Между тем, в "Укрэнерго" заявили, что на восстановление энергосистемы страны уйдут годы. Глава правления компании сказал, что в хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все тяжелее.

"Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.