В Киевской области сейчас не применяются ни экстренные, ни плановые отключения света. Регион снабжается электроэнергией в достаточном объеме.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона.

"Буквально 10 минут закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечение Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся с электроэнергией", — рассказал председатель ОВА.

Напомним, что во Львовской и Черкасской областях отключений света также не будет до полуночи.

Тем временем в Киеве действуют экстренные отключения света.

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