Во Львовской и Черкасской областях, где с утра власти обещали не отключать свет до 16:00, теперь обещают не выключать электричество до полуночи.

Об этом сообщают главы Львовской и Черкасской областных военных администраций в своих телеграм-каналах.

В связи с этим жителей призывают экономно распоряжаться электричеством.

По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, свет не будут отключать благодаря потеплению, поскольку уменьшилось электропотребление для отопления и обогрева.

Напомним, в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после ночной атаки РФ, заявив в целом о контролируемой ситуации.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве ввели экстренные отключения света из-за повреждения объекта энергосистемы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.