Во Львовской и Черкасской областях отключений света не будет до полуночи
Во Львовской и Черкасской областях, где с утра власти обещали не отключать свет до 16:00, теперь обещают не выключать электричество до полуночи.
Об этом сообщают главы Львовской и Черкасской областных военных администраций в своих телеграм-каналах.
В связи с этим жителей призывают экономно распоряжаться электричеством.
По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, свет не будут отключать благодаря потеплению, поскольку уменьшилось электропотребление для отопления и обогрева.
Напомним, в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после ночной атаки РФ, заявив в целом о контролируемой ситуации.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве ввели экстренные отключения света из-за повреждения объекта энергосистемы.
Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.