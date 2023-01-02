В Николаеве остановили работу все насосные станции водоканала из-за проблем с электричеством
Сегодня утром, 2 января, "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода из-за технической проблемы с электроснабжением на производственных подразделениях.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание. Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует", - пишет Сенкевич.
Власти города обещают позже сообщить ориентировочное время восстановления водоснабжения.
Напомним, ночью над Николаевской областью сбили семь дронов-камикадзе.
В Новый год в результате удара по Николаеву пострадали 12 жилых домов, в гаражном кооперативе вспыхнул пожар.
Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.