Сегодня утром, 2 января, "Николаевводоканал" остановил работу всех насосных станций водопровода из-за технической проблемы с электроснабжением на производственных подразделениях.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Энергетики уже приступили к ремонтным работам и выясняют, сколько необходимо времени, чтобы возобновить питание. Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует", - пишет Сенкевич.

Власти города обещают позже сообщить ориентировочное время восстановления водоснабжения.

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