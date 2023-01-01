В Николаевской области скорая помощь с роженицей застряла на дороге из-за грязи. Роды пришлось принимать медсестре в машине прямо во время наступления Нового года. Руководил процессом врач по скайпу.

Об этом сообщил руководитель николаевского облздрава Максим Безносенко у себя в Facebook.

По словам Безносенко, схватки у роженицы начались вечером 31 декабря. На помощь фельдшерам, застрявшим с женщиной на дороге, отправили бригаду ГосЧС, но и это не помогло. В итоге рожать ей пришлось в машине скорой. Роды принимала медсестра Бугской больницы, по телефону ею руководила врач Новоодесской районной больницы.

"Хочу поделиться ощущением причастности к новогоднему чуду. Потому что несмотря на все обстоятельства и препятствия, в новогоднюю ночь в наш мир пришел новый ребенок. У женщины, проживающей в селе Бугское Новоодесского района, на 37-й неделе беременности (это норма) начались роды. Как это и положено, позвонили в скорую, и очередная бригада отправилась на вызов. Дорога была такой, что скорая застряла в грязи и понадобилась помощь ГосЧС, чтобы машину сдвинуть с места. Тем временем коллеги, которыми не устаю гордиться, сориентировались и начали слаженно направлять действия роженицы.

Акушер женской консультации Новоодесской ЦРБ Любенко Татьяна дистанционно с помощью интернет-связи и рядом с рожавшей женщиной - медицинская сестра Бужской больницы Лилия Сухорская сделали все, чтобы в наш мир прошла новая украиночка. И в 23:30 родилась здоровая девочка весом 3850, 55 см. Ранним утром уже роженица с ребенком доставлены в роддом номер 1. Обе чувствуют себя хорошо. С Новым годом! Вместе мы непобедимы", – написал Максим Безносенко.

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