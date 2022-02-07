Во Львовской области женщина стала мамой двойни. Однако, девочка родилась одного числа, а ее брат - на следующие сутки.

Об этом сообщил Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

У жительницы одного из сел в Пустомытовском районе были быстрые роды, поэтому один ребенок родился дома, а другой - в роддоме.

Как рассказала фельдшер по медицине неотложных состояний Леся Никула, когда она прибыла на вызов, то увидела, что ребенок почти родился. Вместе с помощью бабушки девочка успешно родилась. Но оказалось, что женщина ждала двойню, а значит, должен был родиться еще второй ребенок.

Роженицу везли в роддом одним автомобилем, а новорожденную девочку вместе с медиками - другим.

"Вот так вот кортежем, под вой сирен, на скорости около 150 километров в час мы примчались в перинатальный центр", - объяснила фельдшер.

Как рассказали врачи, мальчик был в ягодичном положении, поэтому родился позже.

Ранее "Страна" писала, что в городе Первомайск Харьковской области родился младенец весом более 5 кг. Роженица и малышка чувствуют себя хорошо.

Также мы сообщали о том, что во Львове женщина родила уже шестнадцатого ребенка. Теперь у нее девять сыновей и семь дочерей.