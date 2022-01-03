В американском штате Калифорния родились близнецы с разницей всего в 15 минут, но в разные дни, месяцы и годы.

Об этом сообщает издание People.

По данным издания, женщина по имени Фатима Мадригал родила двойню в новогоднюю ночь. Ее сын Альфредо появился на свет 31 декабря 2021 года в 23:45 по местному времени, а уже через 15 минут, как раз в полночь 1 января 2022-го, родилась дочь Эйлин.

Таким образом, дни рождения двойнят приходятся на разные дни, месяцы и годы.

В роддоме рассказали, что такие случаи случаются "раз на два миллиона".

"Для меня безумно, что они близнецы, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что дочь родилась в полночь", - заявила мать двойняшек.

Врач Ана Абрил Ариас, работающая в родильном центре, назвала рождение двойни "одними из самых памятных родов в карьере".

"Было очень приятно помочь этим малышам безопасно прибыть сюда в 2021 и 2022 годах. Это отличное начало нового года", - сказала медик.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании родились самые маленькие близнецы в мире.

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