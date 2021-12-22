Во Львове женщина родила шестнадцатого ребенка. Фото

Во Львове женщина родила уже шестнадцатого ребенка. Теперь у нее девять сыновей и семь дочерей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба родильного отделения коммунальной 3-й городской клинической больницы Львова, где проходили роды.

"Эта женщина могла бы войти в Книгу Гиннеса. Ее рекорд - это ее дети.16-е роды. Последние 12 произошли в нашем родильном отделении", - рассказали в больнице.

Шестнадцатого ребенка львовянка родила 16 декабря. Новорожденный оказался мальчиком. Дома ее ждут восемь сыновей и семь дочек.

"Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - сказано в сообщении.

Напомним, "Страна" писала о том, как под Черниговом 13-летняя восьмиклассница родила от 17-летнего племянника сожителя матери. Девочка весом 2,9 кг родилась здоровой и в срок. Новорожденную малышку молодые отец и мать назвали Полиной. Принимавший роды акушер-гинеколог признался, что за свою 28-летнюю практику встречал 16-летних матерей, но настолько юную роженицу видит впервые.

Также мы сообщали, что в Израиле родилась девочка с эмбрионом внутри живота. Такие случае происходят крайне редко - примерно один раз на полмиллиона новорожденных. Есть ряд теорий относительно того, почему происходят подобные случаи, согласно одной из них беременность начинается как двойня, но затем один из эмбрионов поглощается другим.