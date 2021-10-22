В селе Городище Черниговской области ученица 8-го класса Наталья, которой недавно исполнилось 13 лет, родила дочь. Отцом ребенка стал 17-летний племянник бывшего сожителя матери роженицы.

О чересчур юной родительнице рассказывает сюжет ТСН.

Девочка весом 2,9 кг родилась здоровой и в срок. Новорожденную малышку молодые отец и мать назвали Полиной.

Принимавший роды акушер-гинеколог признался, что за свою 28-летнюю практику встречал 16-летних матерей, но настолько юную роженицу видит впервые. Врач говорит, что Наталья мужественно выдержала роды, но такие ранние беременности рискованны для здоровья.

Интересно, что в прицел камер журналистов школьница попадала еще весной, на раннем сроке беременности. Тогда журналисты снимали сюжет о том, как активисты свозили на Черниговщину со всей страны многодетные семьи, чтобы спасти от закрытия местную школу, где не хватало учеников. В то село и приехала мать школьницы Людмила Дядькова вместе с Натальей и еще тремя детьми. Там тогда еще 12-летняя Наталья забеременела.

Летом 31-летняя Дядькова со всеми детьми переехала в другое село - Городище, откуда родом отец ее новорожденной внучки Сергей. Причем с его дядей, своим экс-сожителем, Людмила уже не общается: у нее появился новый мужчина.

Юная мать не ходит в школу, а занимается дистанционно. Школу она намерена заканчивать экстерном.

Живет девочка в одном купленном в рассрочку доме со своими близкими и возлюбленным Сергеем. В здании есть только кухня и одна комната, которую хотят разделить на две части.

Семья Дядьковой, в которой никто не работает, уже несколько лет состоит на учете у социальных служб. С вещами для новорожденной ей помогали благотворители. Выходить замуж Наталья не хочет, потому что в этом случае потеряет денежное пособие матери-одиночки.

Отец маленькой Полины заверяет, что нашел работу трактористом в соседнем селе.

Ранее "Страна" рассказывала о похожей истории в Ужгороде, где 13-летняя школьница тоже родила ребенка.

Также мы писали о российской девочке Даше, которая в 13 лет родила ребенка от 10-летнего мальчика, а в 15 снова забеременела.