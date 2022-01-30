В городе Первомайск Харьковской области родился младенец весом более 5 кг. Роженица и малышка чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщают в телерадиокомпании "Надежда".

"5 кг 160 г. Именно столько весит младенец который вчера 27 января 2022 года, в 21:50 родился в родильном отделении Первомайской больницы. Роды, которые были партнерскими, прошли без осложнений. Девочка Эмили и ее мать Алина из Сахновщинского района чувствуют себя хорошо", - рассказывают в больнице.

Указывается, что женщина рожала сама, а ребенок таким весом за все время существования Первомайской больницы рождается впервые. На родах было задействовано большое количество медработников отделения, но кесарево сечение не понадобилось. Уже после выходных маму с дочерью выпишут.

По международной классификации болезней, если младенец имеет массу больше 4 кг — это уже крупный, а если 4,5 кг и более — чрезмерно крупный ребенок.

Ранее мы писали о том, что во Львове женщина родила уже шестнадцатого ребенка. Теперь у нее девять сыновей и семь дочерей.

Помимо этого, "Страна" сообщала, как под Черниговом 13-летняя восьмиклассница родила от 17-летнего племянника сожителя матери. Девочка весом 2,9 кг родилась здоровой и в срок. Новорожденную малышку молодые отец и мать назвали Полиной.