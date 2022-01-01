В пятницу, 31 декабря, в Луцке роженица не успела попасть в перинатальный центр и родила прямо в припаркованном рядом микроавтобусе. Роды приняла интерн, вышедшая из медучреждения.

Об этом сообщает "Вестник-К".

По словам очевидцы Оксаны Никиты, это произошло в 13:40 в микроавтобусе, который подъехал к перинатальному центру.

"Муж бегает в панике, не знает куда обратиться, потому что жена уже рожает. В это время из больницы вышла девушка и направилась к дороге. Услышав, как кричит женщина из буса, она на ходу отдала мне сумку и куртку, и со словами, что она интерн, побежала к машине. И здесь новогоднее чудо, родился мальчик", – рассказала женщина.

По словам Оксаны, девушка-интерн позвонила врачу и рассказала о ситуации, а также попросила принести матери и новорожденному ребенку необходимые вещи.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове женщина родила уже шестнадцатого ребенка. Теперь у нее девять сыновей и семь дочерей.

Кроме того, мы также сообщали о том, что в начале декабря на польско-белорусской границе было прибавление - два дня подряд 3 беженки, из числа тех, кто проживал на тот момент в ТЛЦ "Брузги", родили малышей.