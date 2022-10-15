Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая в мае сообщила о беременности, родила дочь. Вместе с мужем - французским спортсменом Гаэлем Монфисом они назвали девочку Скай.

Об этом новоиспеченные родители сообщили в своих Intagram-аккаунтах.

По словам Свитолиной, "муж пережил этот незабываемый момент" вместе с ней.

Напомним, Гаэль и Элина встречались с начала 2019-го. В июне того же года они примерно удалили совместный аккаунт. Возможно, это был первый перерыв в их отношениях. После этого они помирились. В феврале-2021 они опять расстались, но уже в апреле 2021 года объявили в соцсетях о помолвке.

В июле прошлого года Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса. Церемония проходила в Швейцарии. Мы публиковали фото с их свадьбы.

Также мы писали, что в прошлом году Свитолина выиграла турнир WTA, который проходил в американском Чикаго. В финале она встретилась с Ализой Корне из Франции, которая была девушкой ее мужа.

Кроме того, мы рассказывали, что в прошлом году Свитолина заработала первые $20 млн призовых по итогам теннисного турнира в Австралии.