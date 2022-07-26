В Канаде родился трехголовый теленок. Факт его рождения подтвердили в Книге рекордов Гиннеса, что было подтверждено в марте.

Животное появилось на свет на ферме в Саскачеване. По словам прибывшего ветеринара, сначала он подумал, что корова собирается отелиться близнецами, поскольку нащупал две головы. После того, как он сделала кесарево, выяснилось, что это теленок с тремя головами.

Фото трехголового теленка из Канады

Напомним, что ранее мы писали о том, как в США поймали ядовитую змею с двумя головами. Одна была ядовитой, вторая выполняла функции пищеварения. По данным биологов, двухголовые змеи, подобно найденной, очень редко встречаются в природе. Большинство из ранее зарегистрированных случаев происходили при разведении в неволе.

А также писали, что в Индии родился необычный младенец - у ребенка три головы. Местные жители сочли малыша воплощением бога и начали паломничество в дом семьи. Сообщалось, что мать ребенка пережила "нормальную" и здоровую беременность, поэтому рождение необычного младенца стало для семьи сюрпризом.