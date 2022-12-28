США передали Украине оборудование для электросетей на сумму более 53 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

"Оборудование, которое мы поставляем, имеет решающее значение для экстренного ремонта сетей Украины перед лицом атак России. Эта поддержка поможет Украине восстановить основу своей системы электропередачи, которая имеет решающее значение для поддержания освещения и тепла в домах зимой", - заявили представители Министерства энергетики.

В Пентагоне также напомнили, что Соединенные Штаты и страны-партнеры срочно перебрасывают средства противовоздушной обороны в Украину, чтобы она могла защитить себя от атак России.

"Мы отправляем в Украину ряд средств противовоздушной обороны. Мы доставили Украине первые две NASAMS (речь идет о поставке, осуществленной в конце октября - Ред.) и делаем передачу ПВО приоритетом в нашей помощи", — сказал чиновник из американского Минобороны.

"Страна" рассказывала, что в октябре Украине передали первые две системы ПВО NASAMS.

Между тем Владимир Зеленский сообщил, что Италия рассматривает вопрос поставки Киеву систем ПВО.