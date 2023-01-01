Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения в результате российских атак.

Об этом заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире единого новостного телемарафона.

"Уровень повреждений беспрецедентный... Довольно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только о подстанциях "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции - тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", - сказал он.

По словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы. Он добавил, что хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все тяжелее.

"У них (резервных схем питания - Ред.) есть лимит: в первую очередь они менее надежны, а это значит, что каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения", - заявил глава правления "Укрэнерго".

Между тем, как пишет "Укрэнерго" в своем телеграм-канале, прошедшие сутки оказались сложными для энергетиков по причине сразу нескольких атак, которые следовали одна за другой.

"После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый год без электроэнергии, - враг почти сразу нанес следующий удар. В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, в целом уничтожила 45 ударных БПЛА", - сказано в посте.

Как писала "Страна", в новогоднюю ночь украинские ПВО продемонстрировали огромную скорострельность из передвижных норвежских ракетных комплексов NASAMS.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.