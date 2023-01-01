В новогоднюю ночь украинские ПВО продемонстрировали огромную скорострельность из передвижных норвежских ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщи спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он обратил на достижение внимание западных партнеров, которые имеют опыт большой обращения с этой системой, правда, совсем другой.

"NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Как из артиллерии ими лупили. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет: во время ведения боя перезаряжать комплекс и уничтожать воздушные цели. Это говорит о том, что у нас просто их (комплексов - Ред.) мало... Ракеты есть, а самих ЗРК нам надо больше", - сказал Игнат.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.

Офис президента Украины публиковал фото и видео последствий удара по отелю в Печерском районе Киева накануне Нового года, рядом с которым был ранен журналист из Японии.

В результате атаки на Киев 31 декабря один человек погиб, в четырех районах столицы есть разрушения.

После атаки РФ президент Украины Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что государство-террорист не получит прощения.