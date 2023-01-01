Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе в регионе ПВО. Он утверждает, что сбито 4 снаряда РСЗО.

Об этом он написал в телеграм-канале.

"В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается", - сообщил он.

Местные паблики публикуют видео, как утверждается, работы ПВО над Белгородом.

Напомним, РФ 31 декабря нанесла удары по Украине. Залужный рассказал, что всего было выпущено более 20 ракет, 12 из них сбила украинская ПВО.

Кроме того, в новогодний вечер войска РФ ударили из артиллерии по Херсонской области, двое детей получили тяжелые ранения.

В Киеве в результате атаки россиян один человек погиб, в четырех районах столицы есть разрушения. По последним данным, в ходе обстрела ранения получили 22 человека.

Также мы писали о том, что в Запорожской области в результате ракетного удара разрушены дома, пострадали трое взрослых и ребенок. Среди раненых - беременная женщина.

Помимо этого, в Хмельницком зафиксированы попадания в военный объект и АЗС, роанены 8 гражданских.