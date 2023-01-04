Замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий прогнозирует, что массовые отключения света и использование генераторов приведет к росту цен на продукты в Украине.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Высоцкий заявил, что перебои с электроэнергией на предприятиях во многих случаях являются критическими. Он прогнозирует повышение расценок на продукты на уровне 3-5%.

Высоцкий заявил, что у ведомства в распоряжении есть несколько стратегий, которые позволят обеспечить предприятия генераторами для бесперебойного производства продукции.

"Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы. Повышение (цен на продукты - Ред.) будет колебаться на уровне около 3-5%. Важно, что существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило", - рассказал он.

Высоцкий добавил, что многие украинские аграрии продолжают усердно работать даже в условиях обстрелов и отключений света.

Напомним, ранее мы писали, что за первые 11 месяцев 2022 года цены на товары и услуги в Украине выросли на 25,7%.

Также мы рассказали, что из-за ударов по энергоинфраструктуре Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины.