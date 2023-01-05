В Киеве стремительно меняется погода. С сегодняшнего дня начнутся дожди, которые перейдут в мокрый снег с понижением температуры до -11 ночью на выходных.

Об этом сообщает КГГА.

Работники столичных гидрослужб начали заранее готовиться к осадкам и очищать решетки ливнестоков и дождеприемные колодцы, а "Киевавтодор" мониторит места вероятных подтоплений.

Завтра в столице также прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег и понижением температуры до -1 градуса. А ночью в субботу прогнозируют до -11 градусов. Так что выходные будут морозными.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о грядущем на Рождество похолодании, которое может повлиять на ситуацию на фронте. Так, по данным Гидрометцентра, с 6 января холодать начнет в северных регионах, а 7 января морозы придут и на Донбасс, где идут самые интенсивные боевые действия. А вот на юге температура продолжит находиться в пределах плюсовой.

В ВСУ уже подтвердили, что с наступлением морозов на Донбассе может активнее использоваться тяжелая техника. Речь идет об использовании танков, БМП и БТР, но в зависимости от того, насколько промерзнет почва.