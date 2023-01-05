Отключения света продолжаются. Фото: Информатор

В среду, 4 января, энергосистема Киева первый день работала исключительно по плановым графикам отключений.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

"Благодаря усилиям энергетиков сейчас можно отключать даже не группами, а используя лишь 5-6 очередей в одной группе", – написал он.

Также Коваленко сообщил, что в Днепре отключения уже второй день идут только по графикам.

Он добавил, что нельзя исключать аварийные отключения без графика. Их могут вызвать аварии на линиях.

Скриншот из Фейсбука Сергея Коваленко

Ранее энергетики заявляли, что в Украине растет потребление электроэнергии из-за снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздников. Поэтому допустили 4 января отключения света во всех регионах страны.

Между тем в Кабмине предупредили, что в Украине из-за отключений света подорожают продукты. Перебои с электроэнергией на предприятиях во многих случаях являются критическими. В правительстве спрогнозировали повышение расценок на продукты на уровне 3-5%.

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