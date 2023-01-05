В среду, 4 января, энергосистема Киева первый день работала исключительно по плановым графикам отключений.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

"Благодаря усилиям энергетиков сейчас можно отключать даже не группами, а используя лишь 5-6 очередей в одной группе", – написал он.

Также Коваленко сообщил, что в Днепре отключения уже второй день идут только по графикам.

Он добавил, что нельзя исключать аварийные отключения без графика. Их могут вызвать аварии на линиях.

Ранее энергетики заявляли, что в Украине растет потребление электроэнергии из-за снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздников. Поэтому допустили 4 января отключения света во всех регионах страны.

Между тем в Кабмине предупредили, что в Украине из-за отключений света подорожают продукты. Перебои с электроэнергией на предприятиях во многих случаях являются критическими. В правительстве спрогнозировали повышение расценок на продукты на уровне 3-5%.