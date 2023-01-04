В Украине растет потребление электроэнергии из-за снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздников. Поэтому сегодня, 4 января, свет могут выключать во всех регионах страны.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений", - говорится в сообщении.

Также в прифронтовых регионах на востоке под обстрелы попали энергетические объекты распределительных сетей. Для проведения ремонта специалисты ждут разрешения от военных.

В целом энергосистема Украины испытала 25 ударов - 11 ракетами и 14 беспилотниками. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные, на их восстановление уйдет много ресурсов и времени.

Напомним, что вчера Киевская область вернулась к отключениям света после небольшой паузы без блэкаутов.

В Киеве также введены плановые графики отключения света.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.