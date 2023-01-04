С нового года тернопольские дома, подключенные к линиям критической инфраструктуры, где есть электричество, когда весь город сидит без него, отключают вручную.

Это стали делать, чтобы распределение отключений света было справедливым.

Об этом идет речь в сюжете Т1 Новини.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал объяснял жителям города, "почему свет выключают в одних домах постоянно, а в других вообще не выключают".

Также мы писали, что в Тернополе в одном из многоквартирных домов никогда не выключали свет, и на него написали жалобу соседи. Теперь без света сидят все.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.