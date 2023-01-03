В Николаевской области могут после 18:00 ввести аварийные отключения света в случае, если будут превышены лимиты для области.

В связи с этим, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей экономить электричество, чтобы избежать отключений.

"Если все дружно уменьшим потребление до 18-00, то возможно отключений не будет", - сообщил Ким.

Как писала "Страна", под Николаевом скорая с роженицей застряла в дороге, прямо в машине на Новый год родилась девочка.

Ночью 2 января над Николаевской областью сбили семь дронов-камикадзе.

Ранее в "Укрэнерго" обещали из-за теплой погоды не отключать свет до 14:00 по всей Украине. В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления, поэтому до областей доведены лимиты потребления на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

Между тем, в "Укрэнерго" заявили, что на восстановление энергосистемы страны уйдут годы. Глава правления компании сказал, что в хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все тяжелее.

"Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.