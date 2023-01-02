В Николаеве обещают восстановить централизованное водоснабжение в течение 12 часов.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram-канале.

"Друзья, специалисты МКП "Николаевводоканал" уже начали заполнять имеющиеся резервуары водой. Поэтому ориентировочно в течение 12 часов вода будет постепенно подаваться в дома", - пишет Сенкевич.

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Напомним, утром Сенкевич сообщал, что жителям Николаева отключили с утра воду на неопределенный срок.

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