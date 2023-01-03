Киевская область вернулась к отключениям света. Решением "Укрэнерго" в регионе с сегодняшнего дня ввели новые графики плановых отключений.

Об этом сообщает губернатор Алексей Кулеба.

По его словам, новый график будет учитывать текущую ситуацию в энергосистеме и введет равномерное и поочередное отключения света.

Напомним, что вчера в Киевской области не применялись вообще никакие отключения света.

Также Киев с сегодняшнего дня вернулся к графикам отключения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.