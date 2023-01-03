Во вторник, 3 января, с 14:00 в Киеве снова будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании заявили, что благодаря теплой погоде и уменьшению потребления электричества промышленностью на праздники удалось минимально ограничить электроэнергию для киевлян.

"Однако экономика должна работать и потребление промышленностью растет. Соответственно увеличивается нагрузка на энергосистему", - добавили в ДТЭК.

Поэтому в Киеве снова введут стабилизационные графики отключений, чтобы избежать аварий в энергосистеме.

Ранее в "Укрэнерго" обещали из-за теплой погоды не отключать свет до 14:00 по всей Украине. В то же время, на вечер прогнозируется постепенный рост потребления, поэтому до областей доведены лимиты потребления на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

Между тем, в "Укрэнерго" заявили, что на восстановление энергосистемы страны уйдут годы. Глава правления компании сказал, что в хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все тяжелее.

"Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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