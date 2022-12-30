Одесская ОВА планирует ограничить работу энергоемких промпредприятий в праздничные дни.

Об этом сообщил губернатор области Максим Марченко в своем обращении, опубликованном в его тг-канале.

По его словам, освободившуюся энергию направят в жилые дома, чтобы у жителей Одесской области была возможность провести праздничные дни: 31 и 1 без отключения электроэнергии.

Вчера к вечеру глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что у большей части Одессы и района вокруг нее нет света.

Накануне в Одессе смягчили графики отключений света. Потребители оставались без электроснабжения на 3 часа, а следующее отключение было - через 6.

Помимо атаки на Одессу, ВСУ за сегодняшнюю ночь 30 декабря сбили 10 вражеских дронов над Запорожской и Днепропетровской областями. 9 из них - "Шахиды", а еще один - российский разведывательный дрон "Мерлин".

По данным Воздушных сил, всего по Украине за ночь выпущено 16 "Шахидов" (еще семь летели на Киев).

Ранее в ВСУ рассказали о "волновой" тактике россиян при атаке иранскими дронами-камикадзе и предполагали, что Россия может атаковать ближе к Новому году.