В пятницу, 30 декабря, в Одессе на Дерибасовской улице состоялось открытие новогодней "Елки несокрушимости".

Соответствующие фото и видео публикуют Telegram-каналы.

Новогоднюю елку зажгли под звуки оркестра. Всех присутствующих поздравили с праздником Святой Николай и мэр города Геннадий Труханов.

"Сегодня наша елка - это "Елка несокрушимости". Это наша поддержка тем, кто сейчас на передовой. Тем, кто борется за нашу страну, ведь мы вместе, мы едины и несокрушимы. Мы обязательно победим. С нами Бог. Я уверен в этом, ведь правда на нашей стороне", - сказал мэр Одессы.

Ранее мы публиковали фото и видео главной елки страны на Софийской площади Киева.

Также "Страна" писала, что главную новогоднюю елку Харькова установили в метро.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.