"Страна" побывала на крупнейшей в Украине фабрике елочных игрушек в Киевской области и узнала, как изменилась ее работа в военное время.

До войны на фабрике в посёлке Клавдиево-Тарасово проводили экскурсии, где все желающие могли увидеть производственный процесс, но в этом году руководство фабрики от этой практики отказалось. Основная причина - постоянные воздушные тревоги и отсутствие бомбоубежища на территории предприятия.

По словам директора фабрики Марины Матросовой, в этом году фабрика выпустила патриотическую коллекцию игрушек на военную тему, которую раскупили буквально за две недели.

"Многие игрушки заказывали из освобожденных территорий. Как раз к моменту деоккупации Херсона мы выпустили набор "Херсонского Освободителя" - его раскупили буквально за первые 5 минут продаж. Это, наверное, впервые в истории фабрики, когда клиенты настолько ждут свои игрушки, что они прямо из рук художника отправляются к заказчику", - рассказывает Марина Матросова.

По ее словам, в этом году все заказы связаны исключительно с военной темой.

"Основной рынок продажи - Украина. Летом мы выпустили партию игрушек для европейских стран, что помогло подготовиться к новогоднему сезону, так как после деоккупации нашего региона мы вообще не знали, начнется у нас предновогодний сезон продаж или нет. Но когда летом наши художники выполнили заказ для зарубежных стран, мы приняли решение подготовиться к сезону рождественских праздников. Украинцы хотят украшать новогоднюю елку не просто игрушками для декора, а чтобы они несли смысл благодарности ВСУ", - говорит Марина Матросова.

На создание одной игрушки тратится от двух до трёх часов, все зависит от сложности рисунка.

"Сейчас на фабрике работает 13 художников. Такое количество сотрудников не позволяет удовлетворить весь спрос. До оккупации Киевской области у нас работало более 67 человек. Но в связи с войной большинство людей уехало. С другой стороны, из-за ограниченного количества игрушек, которое мы можем сейчас произвести, они больше ценятся", - говорит Матросова.

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