В Сети появилось видео новогодней ёлки в оккупированном Мариуполе.

Соответствующие кадры публикуют российские издания.

Искусственная 20-ти метровая ель украшена светодиодными гирляндами. На подиуме надпись: "Санкт-Петербург - Мариуполю". Новогоднее дерево передали из северной столицы РФ по поручению губернатора Александра Беглова.

Ранее "Страна" публиковала видео, как в Мариуполе сносят руины здания Драмтеатра.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.