Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию, что россияне сносят только часть разрушенного драмтеатра.

"Полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой как "основу реконструкции". То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри", - пишет Андрющенко в своем телеграм-канале и публикует еще одно видео продолжающегося демонтажа.

Напомним, что драмтеатр был разрушен 16 марта. Это произошло в результате российского авиаудара, РФ авиаудар отрицает.

В апреле россияне впервые пустили в Мариуполь иностранных журналистов и показали им изнутри разрушенный драмтеатр. Тогда The Associated Press написало, что в разбомбленном драмтеатре Мариуполя могли погибнуть около шести сотен человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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