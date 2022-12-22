В Мариуполе снесли разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.

Видео полного демонтажа здания опубликовали местные паблики.

Напомним, Драмтеатр был разрушен 16 марта после, как заявляли украинские власти, российского авиаудара. При этом российское командование авиаудар отрицало.

"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла", - утверждалось в сообщении Минобороны России.

В России обвинили украинские войска в том, что они сами взорвали здание драмтеатра.

Мариупольский городской совет тогда сообщил, что в результате бомбардировки драматического театра могли погибнуть 300 человек. Эту цифру горсовет дал, ссылаясь на рассказы очевидцев, говоривших, что в здании укрывались мирные жители.

К концу мая был завершен разбор завалов в театре.

А в июле "власти ДНР" сообщили, что Драматический театр разрушен сверхмощной бомбой, причем взорван изнутри. По их данным, при разборе завалов спасатели обнаружили останки 14 погибших.